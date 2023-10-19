Диетолог сравнила стоимость полезной и вредной еды

Медик отметила, что по своему опыту здорового питания может смело заявить, что продукты правильного питания обходятся дешевле. Например, килограмм свежей говядины примерно равен по цене пакету пельменей из магазина. Но при этом ценность этих продуктов для организма даже не стоит сравнивать.

Та же ситуация с творогом и сырками, чистым мясом и колбасой, замороженной рыбой и консервами. Медик отметила, что вся технологически обработанная еда всегда получается самой вредной, но при этом стоит дороже, чем продукты, из которых можно что-то приготовить самим. К цене полуфабрикатов еще стоит добавить упаковку, а это от 20% до 50% стоимости товара в магазине.