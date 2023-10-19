Почему травяной чай нельзя пить дольше трех недель

Считается, что травы приносят нашему организму только благо. Однако австрийские ученые предостерегли любителей травяных чаев и, в частности, из сборов, содержащих шалфей. Растению приписывается масса чудодейственных свойств – якобы помогает от вирусных заболеваний, избавляет от потливости, изжоги и раздражений на коже. Исследователи взяли 15 пачек травяных чаев с шалфеем и проверили их на содержание вредных веществ. Об этом со ссылкой на публикацию о соответствующем исследовании Мониторингового института Австрии VKI рассказали на портале Роскачества.

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Итак, специалисты проверили состав 15 пачек шалфея для заваривания чая на предмет наличия в их составе пестицидов, пирролизидиновых алкалоидов и необходимого количества эфирных масел.

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Оказалось, во всех 15 пачках шалфеевого чая, кроме одного, в разной концентрации присутствуют пирролизидиновые алкалоиды (ПА). Эти токсичные соединения, предположительно, являющиеся канцерогенами, при регулярном употреблении травяного чая способны навредить печени. Но, к слову, именно в шалфее это соединение не содержится. Оно попадает в сбор вместе с травянистыми примесями – различными сорняками и другими дикоросами, так как травы собирают не вручную, а машинным способом. При этом даже небольшого количества примесей достаточно, чтобы уровень ПА в напитке стал высоким.

В двух товарах из выборки оказалось превышено максимально допустимое содержание ПА – 200 микрограммов на килограмм. В двух сборах ПА не содержалось вовсе, и в одном было обнаружено незначительное его количество. В остальных сборах концентрация токсина была близка к верхней границе нормы или превышала ее незначительно.

Чтобы как-то обезопасить чаеманов от накопления вредных веществ, ученые рекомендовали любителям травяных чаев покупать разные сборы, из разных партий и от разных производителей. А именно чаев с шалфеем – не пить сбор с ним дольше трех недель в лечебных целях.

По поводу же не менее вредоносных для человеческого организма пестицидов исследователи заявили, что ни в одном из 15 протестированных продуктов их нет.

Что же касается пользы – чаи из травяных сборов ценны только тогда, когда в их составах большая концентрация эфирных масел. В травах, заявленных как лекарственные, по нормам ЕС, эфирных масел должно быть не менее 10 мл на 1 кг. Все из исследованных в австрийском институте товары уложились в норму, а в некоторых концентрация масел даже достигала 21,4 мл/кг.