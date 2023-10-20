Как выбрать качественный черный чай

Специалисты регуправления Роспотребнадзора отметили главное, на что стоит обратить внимание при выборе чая.

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Так, в первую очередь листовой чай должен быть внешне однородным и ровным, а его листья сильно скручены. Чем более скручены – тем более качественно прошла ферментация.

У гранулированного чая должна быть ровная сферическая форма, у прессованного – гладкая поверхность с ровными краями.

Каждый вид чая имеет свой запах. Черный, например, обладает смолисто-цветочным или сладким ароматом. Если он имеет запах плесени, металла или гари, значит, его хранили неправильно.

Самый правильный метод отличить черный чай от подделки – залить его простой холодной водой. Натуральный не заварится вообще, а поддельный сразу окрасит воду.