Рецепт за 5 минут: ленивые хачапури

Домашняя еда, как правило, всегда желанней покупной и даже той, что подают в ресторанах. От такой еды веет теплом, заботой и уютом.

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Но современный ритм жизни далеко не всегда позволяет нам проводить часы на кухне. У нас так много дел, что приемы пищи нередко отходят на второй план, и потому мы питаемся, чем придется.

Если такое нередко бывает с вами и при этом вы хотите включить в рацион домашние блюда, присмотритесь к рецепту ленивого хачапури на сковороде. На приготовление этого блюда уйдет не больше 10 минут, но оно наверняка придется по душе и вам, и вашим домочадцам.

Подробнее о том, как приготовить хачапури на сковороде, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты Твердый сыр – 200 г;

Сметана – 200 г;

Яйца – 2 шт;

Мука – 4-5 ст.л;

Зеленый лук – 2 шт;

Сода – 0,5 ч.л;

Соль – по вкусу;

Растительное масло – для жарки;

Приготовление

1. Возьмите твердый сыр и натрите его на терке;

2. Зеленый лук хорошо промойте и мелко нарубите;

3. Переложите тертый сыр в миску и разбейте к нему два яйца. Добавьте в чашку сметану и зеленый лук. Хорошо перемешайте;

4. В ту же миску добавьте соду и соль. Вновь все перемешайте. Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто;

5. Разогрейте растительное масло на сковороде и выложите на нее тесто. Аккуратно разровняйте его;

6. Выпекайте ленивое хачапури на среднем огне 4-5 минут с одной стороны и еще 2 минуты с другой.

7. Снимите лепешку с огня и подавайте к столу. Приятного аппетита!