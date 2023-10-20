Заготовки на зиму: как сохранить пользу зелени и овощей

Хотите сохранить фрукты, ягоды и овощи на зимний период, когда организму так отчаянно не хватает витаминов? Отличная идея! Есть три прекрасных способа это сделать.

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Про заготовки на зиму и пользу продуктов, рассказывает нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению Жанна Тиханычева.

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Заморозка

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Заморозка — лучший способ заготовок на зиму. Она позволяет максимально сохранять все полезные свойства продуктов, а также сохранять форму, структуру и цвет продуктов.

Исследование 2015 года в Калифорнийском университете показало, что замороженные кукуруза, фасоль и черника содержали больше витамина С, а замороженная брокколи была богаче витамином В2. Также заморозка значительно экономит время в процессе приготовления пищи — не нужно мыть, чистить и резать овощи или зелень.

Замораживать можно и нужно все сезонные ягоды: клубника, земляника, морошка, черника, брусника, клюква, малина, облепиха. Выбирайте спелые, но при этом плотные ягоды, чтобы они не потекли. Промойте ягоды, обсушите и разложите порционно по пакетам. Замороженные ягоды храните в морозилке в течение года, до следующего сезона. Замороженные ягоды можно добавлять в выпечку, напитки, домашние соусы или каши.

Также можно замораживать любые сезонные овощи: брокколи, цветную капусту, тыкву, кабачок и другие, заранее разделив их на соцветия или порезав кубиками. А зимой порционно размораживать и добавлять в приготовление пищи: супы, рагу, оладьи.

Сезонная зелень (укроп, петрушка, кинза, зеленый лук) прекрасно подходят для заморозки, зимой ее можно добавлять в суп или овощное рагу. Для сохранения максимальной пользы замороженные продукты не нужно размораживать, их нужно сразу готовить. Если все-таки продукт требует разморозки, то его необходимо поместить на нижнюю полку холодильника на ночь, не вскрывая упаковку. Повторно не стоит замораживать продукты. Не рекомендуется замораживать такие продукты, как яйца, молочные продукты, мягкие сыры, помидоры, огурцы, белокочанную капусту.

Сушка

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Сушка — еще один прекрасный способ заготовки продуктов на зиму. Можно сушить любые сезонные ягоды или фрукты на свежем воздухе, в дегидраторе (электросушке) или духовке при невысокой температуре до 60 градусов, а зимой добавлять в сбитень, чаи, компоты или морсы.

Используйте только спелые ягоды для сушки и внимательно перебирайте их. После сушки храните ягоды в бумажных пакетах в прохладном сухом месте в течение года, до нового урожая. Также можно засушивать грибы, яблоки, груши, абрикосы, виноград, травы, морковь, вялить помидоры, а зимой добавлять их в любимые блюда.

Прекрасный вариант сладостей без добавления сахара — это пастила, ее можно готовить из любых ягод или фруктов. А вариант сытного перекуса — это овощные чипсы.

Ферментация

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Еще один способ сохранения максимального количества полезных веществ — это ферментация. В прошлом ферментация помогала продлить свежесть продуктов без холодильников, сохранить урожай и придавала особый вкус и пользу продуктам. В разных культурах это были и остаются квашеная капуста и любые другие овощи, бочковые огурцы, мисо, темпе, хлеб на закваске, оливки, кимчи.

Ферментация, она же квашение или мочение — это процесс расщепления органических веществ при участии микроорганизмов и выделения из них ферментов с образованием энергии и других продуктов. Для ферментации необходимы благоприятные условия среды — оптимальная температура, влажность, отсутствие света.

Ферментация обогащает продукты витаминами, пре- и пробиотиками, обогащая микробиом нашего кишечника. Польза ферментации колоссальна: она улучшает пищеварение, повышает иммунитет и профилактирует вирусные заболевания, восстанавливает слизистую кишечника при его повышенной проницаемости, нормализует кислотность желудочного сока, поддерживает баланс микробиоты кишечника, помогает при дисбиозе кишечника, снижает уровень ЛПНП («плохого» холестерина) в крови.