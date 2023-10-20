В чем польза и вред топинамбура

Топинамбур считается полезной для здоровья садовой культурой, однако принимать его в пищу рекомендуется не всем, пишет Общественная Служба Новостей.

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Топинамбур – многолетняя высокая травянистая культура с ярко-желтыми цветами и корнем, похожим на корень имбиря, в составе которого содержится множество полезных веществ. Он предупреждает развитие инсулинорезистентности и сахарного диабета, предотвращает заболевания пищеварительной системы, опорно-двигательного аппарата, помогает в профилактике анемии, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, сберегает здоровье мочевыделительной системы.

Топинамбур также повышает физическую и умственную активность, укрепляет иммунную систему, предупреждает развитие онкологии, освобождает организм от паразитов и грибков. При беременности положительно влияет на формирование мышечной ткани плода.

Суточная норма продукта для взрослого человека составляет 150 граммов, но врачи рекомендуют разделить это количество на три порции.