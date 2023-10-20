В чем польза и вред топинамбура
Топинамбур считается полезной для здоровья садовой культурой, однако принимать его в пищу рекомендуется не всем, пишет Общественная Служба Новостей.
Топинамбур – многолетняя высокая травянистая культура с ярко-желтыми цветами и корнем, похожим на корень имбиря, в составе которого содержится множество полезных веществ. Он предупреждает развитие инсулинорезистентности и сахарного диабета, предотвращает заболевания пищеварительной системы, опорно-двигательного аппарата, помогает в профилактике анемии, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, сберегает здоровье мочевыделительной системы.
Топинамбур также повышает физическую и умственную активность, укрепляет иммунную систему, предупреждает развитие онкологии, освобождает организм от паразитов и грибков. При беременности положительно влияет на формирование мышечной ткани плода.
Суточная норма продукта для взрослого человека составляет 150 граммов, но врачи рекомендуют разделить это количество на три порции.
Прим этом принимать топинамбур в пищу можно не всем и не всегда. Он не рекомендуется тем, у кого есть аллергия, пониженное давление, болезни кишечника, желчекаменная болезнь и низкая свертываемость крови.