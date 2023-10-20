Диетолог посоветовала лучшее блюдо из яблок

Конец сентября и октябрь – время поспевания антоновки, одного из любимых россиянами сортов яблок. Антоновка знаменита тем, что хорошо хранится, вкусна при запекании, хорошо сочетается с мясом, например, уткой, куриной печенью, говядиной. MIR24.TV поговорил с диетологом Анной Белоусовой о том, действительно ли антоновка полезнее других яблок и в каком виде при готовке максимально сохраняет полезные свойства.

© Mir24.TV

По словам диетолога, по набору витаминов и микроэлементов разные сорта яблок практически не отличаются друг от друга. Причем даже сахара в кислых зеленых и сладких красных яблоках содержится одинаковое количество, просто в зеленых яблоках больше фруктовых кислот, которые «маскируют» этот сахар. Антоновка превосходит другие сорта лишь благодаря возможности длительного хранения – при правильном хранении она будет лежать до конца зимы.

Видео дня

Если свежие яблоки надоели, или же присутствуют заболевания ЖКТ, при которых есть их в свежем виде нельзя, то отличный вариант приготовления – запекание в духовке или микроволновке. А вот в компоте из свежих яблок полезных веществ остается не так много.

«Из обычных компотов мы получаем в основном клетчатку и яблочный пектин, который никуда не девается, – говорит Белоусова. – Фруктовые кислоты погибают, если мы варим компот долго и если мы делаем его с естественным консервантом, допустим, добавляем аскорбиновую или лимонную кислоту и закатываем банки. Тогда в яблоке остается хлорогеновая кислота – основная органическая фруктовая кислота, которая в яблоке ценна, но по сравнению со свежими яблоками ее очень мало. Тем более что она разрушается, если мы добавляем к яблокам сахар».

Если мы хотим получить компот с по-настоящему целебными свойствами, то варить его следует из сухофруктов: высушите для этого ваши дачные яблоки и груши, сделать это можно с помощью обыкновенной духовки. Такой напиток поможет вывести из организма лишнюю воду и улучшить пищеварение.

«Мы туда можем вообще не добавлять сахара, просто положим побольше сухофруктов, и компот получится сладким за счет своей естественной фруктозы. В нем будет магний, немного кальция, но главное – достаточно большое количество калия. И когда мы этот компот употребляем, калий «утаскивает» за собой из организма натрий. Натрий – это соль, а соль – это отеки. Если у человека есть заболевания сердечно-сосудистой системы с отеками, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертония, то такие компоты очень полезны. Когда человек худеет, ему нужно делать хороший дренаж подкожно-жировой клетчатки, убрать отеки оттуда. Я, например, каждому своему пациенту, который приходит худеть, обязательно в вечернее время назначаю компот из сухофруктов. Очень здорово «сливается» вода с человека. Если есть лимфостаз по какому-либо поводу – тоже полезно», – отмечает Анна Белоусова.