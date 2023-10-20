Запеканка и омлет: два рецепта из детства в честь Дня повара

Каждый год 20 октября отмечается профессиональный праздник, к которому причастны люди, занимающиеся искусством приготовления еды – День повара. Его учредили в 2004 году благодаря инициативе Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров.

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В нее входит порядка десяти миллионов поваров по всему миру. Поэтому совсем неудивительно, что мастера кулинарии захотели иметь собственный профессиональный праздник. “Рамблер” поздравляет всех причастных к этому празднику и делится рецептами самых вкусных блюд.

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Как отмечают праздник

День повара празднуют более чем в семидесяти странах. Проводятся различные мероприятия, в которых принимают участие не только люди связанные с кулинарией, но и чиновники, специалисты в сфере туризма и, конечно, владельцы заведений, которые занимаются общественным питанием. В этот день проводятся мастер-классы для поваров различных профилей, а также дегустации и экспериментальные приготовления привычных блюд.

Слово “повар” прочно ассоциируется со столовыми в детском саду или школе. Уже во взрослом возрасте мы вспоминаем, какое хорошее и беззаботное было время в те годы. Вспоминаем и блюда, которыми нас кормили. Некоторые нам жутко не нравились, но были и те, которые ждали с нетерпением.

В честь Дня повара “Рамблер” решил поделиться рецептами наиболее любимых блюд из меню садика. Это отличный повод окунуться в детство и вспомнить, чем так нравились пускай и простые, но все же шедевры.

Творожная запеканка

Для приготовления понадобится: 500 грамм творога, одно яйцо, 200 миллилитров молока, 50 грамм манки, 1,5 столовой ложки сахара и 10 грамм сливочного масла.

В приготовлении нет ничего сложного, просто смешайте все ингредиенты вместе. Чтобы получить однородную массу без комочков, необходимо взбить ее блендером или перед добавлением творога к остальным ингредиентам протереть его через сито. После того как творожная масса будет готова, вылейте ее в смазанную маслом формочку. Осталось только поставить запеканку в предварительно разогретую до двухсот двадцати градусов духовку на двадцать минут. Подавать ее лучше со сгущенкой, именно так делали в детском саду, чтобы придать блюду больше сладости. Однако если не любите приторный вкус, можно заменить ее на сметану.

Омлет

Для приготовления понадобится: 5 яиц, 250 миллилитров молока, соль и 60 грамм сливочного масла.

Прежде чем приступать к готовке необходимо проверить свежесть яиц. Опустите каждое из них в холодную воду и посмотрите, утонули ли они. Если да, значит, яйца свежие, и можно смело их использовать.