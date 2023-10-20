Квашеная капуста содержит молочную кислоту, которая обладает бактерицидным действием. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По словам специалиста, такая капута является пробиотическим продуктом, один из компонентов которого санирует кишечник и защищает организм от бактерий, которые случайно попадают в кишечник с едой, водой и немытыми руками.

Вместе с тем существует несколько рекомендаций, которым рекомендуется следовать при употреблении квашеной капусты.

Во-первых, блюдо нужно тщательно пережевывать. Во-вторых, ее лучше не есть на ужин, так как она задерживает жидкость в организме. Помимо этого, от капусты стоит отказаться людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, обратила внимание врач.