Высокая цена еще не гарантия качества: названы правила выбора колбасы
На прилавках магазинов огромный выбор колбасы, однако у покупателя просто нет времени изучать состав или читать отзывы.
О том, как выбрать правильный продукт и не переплатить, рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.
«Даже высокая цена не всегда гарантирует качество и достойный вкус блюда. Но качество колбасы можно определить довольно быстро. Чем меньше ингредиентов, тем оно выше», – объяснил эксперт.
Быстров отметил, что натуральные колбасные изделия обычно имеют небольшой срок годности. Он привел в пример советскую докторскую колбасу: в ее составе должны быть только молоко, соль, сахар, специи и нежирная говядина или свинина.
Если производитель добавляет в состав крахмал, загустители, стабилизаторы, каррагинан и растительные белки, значит он экономит на сырье. Следовательно, такой продукт нельзя назвать натуральным и тем более полезным. Быстров обратил внимание потребителей на то, что в состав колбас добавляется нитрит натрия (фиксатор цвета). Его бояться не стоит, так как без этого компонента продукт имел бы неприятный сероватый оттенок, пишет russian.rt.com.
Постоянным покупателям колбасных изделий не стоит забывать о своем здоровье. Злоупотребление мясными продуктами, по мнению диетолога Гинзбурга, может навредить. Ранее «ФедералПресс» рассказал, как выбрать качественный сыр с плесенью. Фото: ФедералПресс / Мария Гридина