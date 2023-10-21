Названы правила выбора колбасы

На прилавках магазинов огромный выбор колбасы, однако у покупателя просто нет времени изучать состав или читать отзывы.

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О том, как выбрать правильный продукт и не переплатить, рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

«Даже высокая цена не всегда гарантирует качество и достойный вкус блюда. Но качество колбасы можно определить довольно быстро. Чем меньше ингредиентов, тем оно выше», – объяснил эксперт.

Быстров отметил, что натуральные колбасные изделия обычно имеют небольшой срок годности. Он привел в пример советскую докторскую колбасу: в ее составе должны быть только молоко, соль, сахар, специи и нежирная говядина или свинина.

Если производитель добавляет в состав крахмал, загустители, стабилизаторы, каррагинан и растительные белки, значит он экономит на сырье. Следовательно, такой продукт нельзя назвать натуральным и тем более полезным. Быстров обратил внимание потребителей на то, что в состав колбас добавляется нитрит натрия (фиксатор цвета). Его бояться не стоит, так как без этого компонента продукт имел бы неприятный сероватый оттенок, пишет russian.rt.com.