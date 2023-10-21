На десерт и основное блюдо: четыре рецепта с айвой
Осень — сезон айвы, однако не каждая хозяйка использует ее на кухне. А ведь этот фрукт прекрасно дополняет любое мясо, из него получается отличный джем и вкусная начинка для выпечки.
Воспользуйтесь предложенными рецептами, чтобы в этом убедиться.
Айва в карамели с корицей
Ингредиенты:
- айва — 3 шт.
- сахар тростниковый — 350 г (можно меньше)
- лимон — 0,5 шт. (выжать сок)
- вода — 250 мл
- корица по вкусу
Процесс приготовления:
- Айву разрезать пополам, вынуть серединку с семенами.
- Высыпать половину сахара на дно формы для запекания, выложить айву, присыпать сверху оставшимся сахаром.
- Налить воду и сок лимона, положить пару палочек корицы (или посыпать молотой корицей).
- Накрыть фольгой, выпекать 3,5 часа при 170 °С, периодически доставать айву из духовки и поливать сиропом со дна формы, последние полчаса печь без фольги.
- Сироп можно отдельно слить в баночку, он когда остывает, становится густым, как джем.
Куриные бедра с айвой
Ингредиенты:
- 4 штуки куриных бедра
- 2 крупные айвы
- 2 крупных яблока
- 3 столовые ложки сливочного масла
- 6 столовых ложек растительного масла
- 2 столовые ложки жидкого меда
- несколько веточек тимьяна и розмарина
- 1 столовая ложка белого винного уксуса
- 1 зубчик чеснока
- по вкусу соли и перца
Процесс приготовления:
- Куриные бедра промыть, обсушить бумажным полотенцем. Хорошенько натереть солью и душистым перцем.
- Айву и яблоки нарезать на 4 части, срезав сердцевину.
- В толстостенном сотейнике или глубокой сковороде растопить 3 ст. л. сливочного масла и 3 ст. л. растительного масла.
- Обжарить фрукты до румяной корочки. Яблоки жарятся быстрее, поэтому готовые яблоки вынимаем, а айву продолжаем жарить.
- К готовой айве опять добавить яблоки, влить белый винный уксус, мед, веточки тимьяна и розмарина, соль и черный молотый перец по вкусу. Хорошо перемешать.
- Фрукты с соусом переложить в жаропрочную форму.
- В сотейник или сковороду влить 3 ст. л. растительного масла, и на хорошо разогретой сковороде обжарить курицу с двух сторон до золотистой корочки.
- Обжаренную курочку натереть мелко натёртым чесноком и выложить поверх фруктов.
- Запекать 30 минут до золотистой хрустящей корочки, можно накрыть фольгой, если боитесь, что пригорит.
- Перед подачей курочку обязательно полить выделившимся соком.
Галета с айвой и брусникой
Ингредиенты:
Для начинки:
- 2 крупные айвы
- 200 г замороженной брусники
- 7 ст. л. сахара
- сливочное масло
Для теста:
- 130 г сливочного масла
- 170 г муки + еще немного для раскатывания
- 40 г манки
- 40 г сахара
- 1 яйцо
- 1 ст. л. простокваши
- по 0,5 ч. л. разрыхлителя и корицы
Процесс приготовления:
- Для теста порубите масло с мукой до состояния крошки. Всыпьте манку, корицу, разрыхлитель и сахар, еще порубите. Добавьте яйцо и простоквашу, быстро перемешайте и соберите тесто в шар. Заверните шар в пленку, положите в холодильник минимум на 1 час, лучше на 12 часов.
- Айву вымойте щеткой, разрежьте вдоль на четвертинки, удалив сердцевину. Мякоть нарежьте поперек ломтиками толщиной 1 см. Обжарьте ломтики в сковороде со сливочным маслом и 2 ст. л. сахара, до румяной корочки с обеих сторон. Остудите.
- Разогрейте духовку до 160 °С с конвекцией. Вам потребуется невысокая форма (для тартов) диаметром 25–28 см. На листе пергамента нарисуйте круг диаметром на 12 см больше формы. Выложите тесто на этот лист пергамента и, присыпав мукой, быстро раскатайте в нужного размера круг — края могут быть неаккуратными и рваными. Положите лист с тестом в морозильник на 5-7 мин.
- Выложите лист с тестом на рабочую поверхность, сверху по центру установите форму дном вверх. Одним быстрым движением переверните всю конструкцию и, слегка прижимая тесто к форме, снимите пергамент — пусть края теста свисают через края формы.
- На тесто по кругу выложите айву внахлест. Посыпьте оставшимся сахаром и брусникой. Закройте краями теста.
- Выпекайте в центре духовки 30–35 минут. Остудите в форме на решетке 20 минут, затем переложите на блюдо и подавайте или полностью остудите.
Ананасово-айвовый джем с апельсином и корицей
Ингредиенты (на 3 баночки):
- 1 айва
- 500 г ананаса очищенного
- 400 г сахара
- сок 1 лимона
- цедра 1 апельсина
- 1/2 ч. л. корицы
- 1 пакетик желфикса
Процесс приготовления:
- Айву очистить и нарезать мелким кубиком, добавить сахар поставить на медленный огонь. Варить после закипания 1 минут.
- Добавить ананас, сок лимона, цедру апельсина и корицу, варить после закипания 5 минут.
- Пюрировать с помощью блендера, добавить желфикс, довести до кипения и после 2-3 минут разлить в стерилизованные банки и закрутить.
- После полного остывания также убрать в прохладное место.
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