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К гренкам и каше: готовим тыкву со сливами и корицей

Если вам нужно вкусное дополнение к завтраку — хоть к каше, хоть к гренкам или несладким сырникам, приготовьте тыкву со сливами. Отличный сезонный рецепт, который захочется повторить снова и снова.

К гренкам и каше: готовим тыкву со сливами и корицей
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • Тыква — 400 г (очищенная от кожуры и семечек)
  • Сливы краснодарские — 450 г
  • Сахар тростниковый — 100-120 г
  • Лимонная кислота — щепотка
  • Молотая корица — 1/2 ч.л.

Процесс приготовления:

  1. Нарезать тыкву кубиками размером ~1х1 см.
  2. Сливы помыть, удалить косточки и нарезать пополам, а каждую половинку — еще на 4 части.
  3. Выложить тыкву и сливу в сковороду с антипригарным покрытием, добавить сахар, лимонную кислоту и корицу. Перемешать. Довести до кипения и готовить на средне-сильном огне 20 минут под крышкой, периодически помешивая.
  4. Уменьшить жар до средне-слабого и готовить под крышкой ещё ~20-30 минут до мягкости тыквы.

Фото: социальные сети