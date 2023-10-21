К гренкам и каше: готовим тыкву со сливами и корицей
Если вам нужно вкусное дополнение к завтраку — хоть к каше, хоть к гренкам или несладким сырникам, приготовьте тыкву со сливами. Отличный сезонный рецепт, который захочется повторить снова и снова.
Ингредиенты:
- Тыква — 400 г (очищенная от кожуры и семечек)
- Сливы краснодарские — 450 г
- Сахар тростниковый — 100-120 г
- Лимонная кислота — щепотка
- Молотая корица — 1/2 ч.л.
Процесс приготовления:
- Нарезать тыкву кубиками размером ~1х1 см.
- Сливы помыть, удалить косточки и нарезать пополам, а каждую половинку — еще на 4 части.
- Выложить тыкву и сливу в сковороду с антипригарным покрытием, добавить сахар, лимонную кислоту и корицу. Перемешать. Довести до кипения и готовить на средне-сильном огне 20 минут под крышкой, периодически помешивая.
- Уменьшить жар до средне-слабого и готовить под крышкой ещё ~20-30 минут до мягкости тыквы.
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