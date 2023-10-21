Валюта и напиток богов: 5 необычных фактов о пиве

Пиво — это не только популярный алкогольный напиток, он имеет свою уникальную историю и значение в мировой истории. Например, пиво использовали по-разному, например, в качестве валюты. 5 необычных фактах об алкогольном напитке читайте в материале "Рамблера".

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1. Пивные деньги

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В Древнем Египте пиво было настолько ценным, что его использовали в качестве формы оплаты для рабочих. Рабочие получали свою долю пива в конце каждого рабочего дня, и это было их основным источником питания.

2. Очевидная польза

В отличие от других алкогольных напитков, пиво содержит много полезных веществ, таких как витамины группы B, антиоксиданты, минералы и даже клетчатка. Умеренное употребление пива может иметь положительный эффект на здоровье сердца и снижать риск развития некоторых заболеваний.

3. Для вкуса

Пиво не только является отличным напитком, но и может быть использовано в приготовлении пищи. Оно добавляется в различные рецепты маринадов, соусов, теста для хлеба и даже десертов. А также оно может быть использовано для запекания мяса или овощей, чтобы придать им особый вкус.

4. Виды пива

В мире существует огромное количество различных видов пива, каждый из которых имеет свои особенности и вкусовые качества. Некоторые из наиболее известных стилей пива включают IPA (India Pale Ale), стаут, лагер и пшеничное пиво. Каждый имеет уникальную историю и процесс производства.

Sweet Stout – то же самое, что и обычный стаут, но из-за добавления лактозы и витаминов, вкус у него более мягкий.

India Pale Ale характеризуется высокой крепостью и достаточно высокой горечью, поэтому он имеет высокую стойкость, которая позволяет перевозить пиво на очень дальние расстояния.

Pale Ale – эль, имеющий медно-красный цвет и содержанием спирта 4,5-5,0% об.

- Bitter Ale представляет собой пиво каштанового цвета с сильно ощутимой горечью. Содержание спирта в нем 4,0-5,5% об.

Scotch Ale варится из ароматного солода (в связи с чем, пиво обладает сильным солодовым ароматом) и имеет высокую горечь.

Alt готовится с использованием ячменного и пшеничного солода, имеет темно янтарный цвет, горький вкус. Крепость напитка 4,8-5,0% об.

Kölsch – это терпкое светлое пиво с содержанием спирта 4,6-5,1% об. Согласно Кёльнской конвенции, этот напиток может производиться только в Кёльне.

5. Пиво было питьем богов