Тусклый фарш и заменитель жира: как производители обманывают покупателей

В ходе недавнего исследования Россельхознадзора в некоторой халяльной колбасе была обнаружена свинина. «Вечерняя Москва» разобралась, можно ли определить ее наличие в домашних условиях и как не наткнуться на фальсификат.

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По данным ведомства, в некоторых экземплярах халяльной колбасы, которая считается особым продуктом и должна изготавливаться только при строгом соблюдении ряда условий, обнаружили ДНК свиньи.

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По словам аналитика Даниила Кашина, такие ситуации нередки, и большое количество производителей уже неоднократно получали предупреждения о несоответствии указанных на маркировке сведений и фактического состава продукции:

— Многие прекрасно понимают, халяльный продукт — органический, который ни на этапе производства, ни на этапе транспортировки никак не должен соприкасаться с другими продуктами. Более того, там есть множество других нюансов, но чего точно не должно быть — так это свинины. На мой взгляд, ДНК могла либо попасть случайно, либо таким образом компания решила сэкономить.

Конечно, обнаружить наличие свинины в колбасе в домашних условиях невозможно. Однако можно уберечь себя от покупки некачественного товара.

— Я советую приобретать халяльную продукцию только в специализированных магазинах. В составе халяльного продукта не должно быть словосочетания «в составе возможны следы», — рассказал владелец одного из мусульманских кафе в городе Ринат Салахов.

Сейчас сертификация халяльной продукции — добровольная, поэтому многие компании используют это слово в качестве маркетинговой уловки.

— Халяльная продукция стоит дороже обычной, поэтому многие, даже не имея сертификации, пытаются таким образом заработать. Я думаю, что соответствующие органы в ближайшее время займутся контролем этого вопроса. Кстати, не стоит пугаться, если производителем выступает ИП, а не крупный завод — так наоборот больше гарантии, что продукция производится согласно всем стандартам, — добавил эксперт.

Сейчас стоимость халяльной колбасы составляет около 150 рублей за 100 грамм, а обычной — 130 рублей.

Под прикрытием фарша

Нередки случаи, когда недобросовестные производители добавляют в говяжий или свиной фарш остатки курицы и не указывают это в составе.

— Перед покупкой обращайте внимание на цвет фарша. Если он яркий, то в нем содержится большое количество говядины, а если менее насыщенный, то скорее всего в нем много плохих частей куриного мяса. Цена хорошего фарша начинается от 380 рублей, — рассказал эксперт.

А сайры-то и нет

Другой распространенный случай на рынке — это подделка рыбных консервов. Например, вместо сайры производители могут добавить туда более дешевые сорта рыбы.

— Это частая проблема, с которой сейчас борются власти. Перед покупкой советую всегда проверять производителя, отзывы на него. Также стоит покупать консервы в проверенных местах — лучше всего в специализированных магазинах, — рассказал владелец одного из рыбных хозяйств на Дальнем Востоке Александр Хохлов.

Молоком не пахнет

Обманывают и производители молочной продукции. Часто «сметаной» называют то, что должно называться «молокосодержащим продуктом» с заменителем молочного жира, произведенным по технологии сметаны.

— Если в молочном продукте есть растительный жир, то он априори не может называться молоком, сметаной. Перед покупкой внимательно изучите состав, чтобы не попасть впросак. Конечно, есть те, кто просто не указывает это в составе, но проверить такой факт без лабораторных исследований невозможно, — рассказал фермер из Липецкой области Иван Слободянюк.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Хяляльным продуктом признали шоколад «Аленка» — эксперты оценили его состав и выдали соответствующий сертификат. Халяльными являются конфеты «Аленка», «Грильяжные», «Козиначки с солью», «Птичье молоко», шоколад «Аленка», шоколад «Бабаевский» элитный.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— Производители халяльной продукции нередко сталкиваются с тем, что тесты, которые проводятся, недостаточно точно определяют наличие в них посторонних продуктов. Многие вынуждены тратиться на дополнительные проверки, из-за чего растет и стоимость.

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