Нутрициолог: ряд диет могут нанести серьёзный вред здоровью

Нутрициолог сервиса «Пакет» от Х5 Елена Свиридова выразила мнение, что ряд диет может негативно отразиться на здоровье. Например, из-за сокращения поступления углеводов человек может постоянно испытывать упадок сил и апатию.

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«Именно углеводы являются источником энергии для организма», — пояснила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По её словам, здоровому человеку, не имеющему соответствующих показаний, сокращение количества углеводов в долгосрочной перспективе может нанести серьёзный вред.

Как отметила Свиридова, раздельное питание в целом вреда не несёт, но только при условии, что в совокупности организм получает белки, жиры и углеводы, а также витамины и минералы.

Эксперт добавила, что при переходе на новый тип питания важно получить консультацию специалиста.