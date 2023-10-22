Эксперт дал советы, как сохранить хлеб свежим до 12 дней

Преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов в беседе с RT рассказал, что свежесть хлеба и хлебобулочных изделий сохранит изделие из дерева. Он пояснил, что древесина дышит и создает внутри комфортный микроклимат для хлеба, но быстро впитывает запахи и загрязняется, в связи с этим деревянную хлебницу придется менять каждые 2-3 года. Лучше брать хлебницы из можжевельника, берёзы или лиственницы, обладающих бактерицидными свойствами.

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Эксперт добавил, что дерево сохранит свежесть хлеба до двух суток, затем он начнет черстветь, а пластик и металл — до трех суток, потом чего может появляться плесень.

Бурматнов подчеркнул, что для хранения хлеба в полиэтиленовом пакете нужно сделать в упаковке небольшие отверстия, чтобы избежать парникового эффекта. Допускается использование металлической пищевой фольги и керамические горшки, кастрюли. Керамика сохранит хлеб свежим до 5-7 дней.

Эксперт отметил, что выпечку из пшеничной муки следует хранить отдельно от ржаных видов изделий.

Бурматнов сказал, что специальные бумажные пакеты для хлеба защищают от пыли, грязи, а также позволяют изделиям дышать, но не защищают от высыхания. В них можно хранить хлеб 1-2 дня.