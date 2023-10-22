О том, как сохранить свежесть хлеба, рассказал в беседе с RT реподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов.

Эксперт объяснил, что свежесть хлеюобулочных изделий может сохранить деревянное изделие. Дело в том, что древесинадышит и поэтому создает внутри хлебницы комфортный для него микроклимат.

Однако деревянные хлебницы легко впитывают запахи и пачкаются, поэтому изделие лучше менять каждые два года.

Эксперт рекомендует хлебницы из березы, можжевельника, лиственницы, потому что такая древесина обладает бактерицидными свойствами.

По словам специалиста, дерево может сохранять хлею свежим до двух суток, а затем он начинает черстветь. Пластик и металл сохраняет хлеб свежим до трех суток, а потом появляетсяплесень.

Многие хранят хлеб в полиэтиленовом пакете, но правильным будет сделать в пакете маленькие отверстия, чтобы не создавать парник. Можно также использовать пищевую фольгу или керамические кастрюли. Керамика сохранит хлеб свежим до 5-7 дней. В бумажных пакетах хлеб может дышать, но при этом высыхает, а хранить его в них можно 1-2 дня.

Эксперт отметил, что есть также специальные пакеты с перфорированными прокладками, которые сохраняют свежесть хлеба до 10—12 дней. Из-за перфорации поглощает влага, хлеб не сохнет, плесень не образуется, а корка не размягчается.

При этом выпечку из пшеничной муки и выпечку из ржаной муки нужно хранить отдельно.