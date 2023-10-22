Для томатных фанатов: готовим галету с помидорами и моцареллой

Помидоры традиционно занимают в нашем меню почетное место, и если вы не представляйте трапезу без этого продукта, предлагаем приготовить потрясающую галету. Моцарелла, нежное тесто и сочные томаты — что может быть лучше?

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Ингредиенты:

200 г муки

1 желток

3/4 ч.л. соли

90 г холодного сливочного масла

около 45 мл ледяной воды (3-4 ст.л.) Для теста:

Томаты

Моцарелла

Базилик

Прованские травы Для начинки (количество по вкусу):

Процесс приготовления:

Муку и холодное сливочное масло измельчить в крошку (можно в чаше блендера).

Добавить желток, соль и ледяную (!) воду и замесить тесто. Скатать в шар и убрать в холодильник минимум на 1 час.

Раскатать тесто на присыпанном мукой столе в круг.

Выложить начинку, отступая от края для формирования бортиков.

Завернуть края галеты, «укутывая» начинку. Можно смазать желтком, для того чтоб края «подрумянились».