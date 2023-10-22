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Для томатных фанатов: готовим галету с помидорами и моцареллой

Помидоры традиционно занимают в нашем меню почетное место, и если вы не представляйте трапезу без этого продукта, предлагаем приготовить потрясающую галету. Моцарелла, нежное тесто и сочные томаты — что может быть лучше?

Для томатных фанатов: готовим галету с помидорами и моцареллой
© Eva.ru

Ингредиенты:

Для теста:
  • 200 г муки
  • 1 желток
  • 3/4 ч.л. соли
  • 90 г холодного сливочного масла
  • около 45 мл ледяной воды (3-4 ст.л.)
Для начинки (количество по вкусу):
  • Томаты
  • Моцарелла
  • Базилик
  • Прованские травы

Процесс приготовления:

Муку и холодное сливочное масло измельчить в крошку (можно в чаше блендера).

Добавить желток, соль и ледяную (!) воду и замесить тесто. Скатать в шар и убрать в холодильник минимум на 1 час.

Раскатать тесто на присыпанном мукой столе в круг.

Выложить начинку, отступая от края для формирования бортиков.

Завернуть края галеты, «укутывая» начинку. Можно смазать желтком, для того чтоб края «подрумянились».

Выпекать ~ 20 минут при 180 градусах.