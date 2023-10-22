Для томатных фанатов: готовим галету с помидорами и моцареллой
Помидоры традиционно занимают в нашем меню почетное место, и если вы не представляйте трапезу без этого продукта, предлагаем приготовить потрясающую галету. Моцарелла, нежное тесто и сочные томаты — что может быть лучше?
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки
- 1 желток
- 3/4 ч.л. соли
- 90 г холодного сливочного масла
- около 45 мл ледяной воды (3-4 ст.л.)
Для начинки (количество по вкусу):
- Томаты
- Моцарелла
- Базилик
- Прованские травы
Процесс приготовления:
Муку и холодное сливочное масло измельчить в крошку (можно в чаше блендера).
Добавить желток, соль и ледяную (!) воду и замесить тесто. Скатать в шар и убрать в холодильник минимум на 1 час.
Раскатать тесто на присыпанном мукой столе в круг.
Выложить начинку, отступая от края для формирования бортиков.
Завернуть края галеты, «укутывая» начинку. Можно смазать желтком, для того чтоб края «подрумянились».
Выпекать ~ 20 минут при 180 градусах.