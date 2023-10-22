Нельзя при температуре: эксперты рассказали о пользе и вреде имбиря

Корень имбиря богат витаминами, минералами, эфирными маслами и полезными жирными кислотами. Регулярное употребление корнеплода может помочь восполнить недостаток магния, фосфора, кальция, железа, цинка, калия, хрома, марганца, кремния, а также витаминов группы В, А,С, Е и К.

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Имбирь имеет согревающий эффект и отхаркивающие свойства, помогает снизить боль в горле и облегчить симптомы насморка.

Полезно употреблять имбирь и здоровым людям. Считается, что он помогает облегчить симптомы токсикоза при беременности и повышает уровень потенции у мужчин. Людям с заболеваниями ЖКТ стоит с осторожностью употреблять корень имбиря – за счет раздражающего действия он может обострить симптомы заболевания. Также не рекомендуется принимать имбирь при температуре – за счет согревающего эффекта он только усилит жар.

Эксперты советуют кушать имбирь двумя способами, которые максимально сохранят все его полезные свойства: жевать небольшие кусочки сырого очищенного корня или заваривать его: мелко нарезать или натереть 100 грамм корня имбиря и залить кипятком. Через 15 минут полезный напиток готов. Для улучшения вкуса можно добавить мед, лимон или немного корицы.