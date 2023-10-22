От похудения до омоложения: диетолог Соломатина назвала полезные свойства тыквы

Тыква — это полезный плод, который улучшает обменные процессы и насыщает организм витаминами. Какие еще свойства этого овоща благотворно влияют на организм, «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной.

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По ее словам, тыква — прекрасный источник клетчатки и пищевых волокон.

— Например, клетчатка необходима для полноценного функционирования пищеварительной системы и улучшения функций кишечника. А от этого процесса зависит работа иммунной системы. Соответственно, тыква должна обязательно быть в рационе, если вы хотите улучшить свой иммунитет, — рассказала диетолог.

Кроме того, в этом овоще содержатся бета-каротин и витамин А, которые можно по праву считать источниками молодости, отметила Соломатина.

— Эти элементы улучшают состояние кожного покрова, они тонизируют эпителий, обновляют зрение. Более того, тыква — это антиоксидант, замедляющий процесс старения, — подчеркнула специалист.

Что немаловажно, при запекании тыквы многие витамины и микроэлементы сохраняются.

Калий — еще один важный микроэлемент, содержащийся в тыкве, продолжила диетолог. Он также полезен для сердечно-сосудистой системы.

— Важно отметить, что тыква — продукт диетический и подходит для тех, кто хочет скинуть лишние килограммы, — сообщила Соломатина.