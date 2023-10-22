Для энергии и фертильности: топ-3 продукта к селеном от Малышевой

На днях в передаче о здоровье доктор Елена Малышева рассказала, какие функции выполняет селен для нашего организма, а также назвала самые лучше продукты, в которых он содержится.

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Елена Малышева долгие годы остается главным теледоктором страны. В эфире шоу «Жить здорово!» и «Здоровье» знаменитость и ее коллеги рассказывают о новостях медицины, способах поддержания здоровья, болезнях и лечении. Не всем нравится форма, в которой Елена Васильевна доносит до зрителей знания в области здоровья, однако программы существуют уже много лет и пользуются неизменным успехом. Простые советы, если их применять на практике, помогут улучшить здоровье и качество жизни, в этом сомнений нет.

В недавней программе «Жить здорово!» ведущие обсудили такой важный микроэлемент как селен. Коллеги собрались за кухонным столом, чтобы пояснить, для чего нам нужно это вещество, и из каких продуктов его лучше всего взять.

Этот минерал — уникален, он обеспечивает нам жизненную энергию и активность. В организме всего около 10 мг селена, но его значение невероятное важно. Как было выявлено в ряде исследований, у онкобольных селена почти нет, поэтому специалисты выделяют его как защитника от рака. Низкий уровень селена увеличивает риск рака на 30%. Также низкий уровень селена ассоциирован с высоким риском вирусных инфекций, не хотите болеть — ешьте богатые селеном продукты. Селен также участвует в акте зрения, хотите видеть хорошо, обратите на это внимание. Также селен участвует в спермогенезе и формировании яйцеклеток.

Чтобы регулярно получать селен, обратите внимание на такие продукты как бразильский орех — он содержит 25 суточных доз селена, свиные почки — 5 суточных доз и тунец — 2 суточные доз (на 100 граммов продукта). Для получения суточной дозы достаточно одного бразильского ореха, 20 граммов свиных почек и 50 граммов тунца.