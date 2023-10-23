Как правильно чистить манго: пошаговая инструкция

При неумелом обращении плод может превратиться в кашу.

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Подготовьте необходимые инструменты и продукты:

Михаил Кутушов, врач-токсиколог, к.м.н.:«Чтобы правильно очистить манго в домашних условиях, следуйте этим шагам».

Подготовьте необходимые инструменты и продукты:

манго;

нож;

доска для разделки;

ложка.

Пошаговая инструкция:

1. Перед началом процесса очистки хорошо вымойте манго под тёплой водой, чтобы удалить грязь и микробы с кожуры. Также можно ещё потереть фрукт щёткой.

2. Положите манго на доску для разделки. Оно имеет плоское семя, которое проходит через него вертикально. Фрукт необходимо разрезать вдоль этого семени.

Кожуру не едят, так как на её поверхности могут находиться остатки пестицидов и других вредных веществ, способные вызвать аллергическую реакцию.

Предварительно манго можно очистить от кожуры, сделав надрез в виде креста на стороне, где нет хвостика. Далее чистить как банан.

3. Осторожно надрежьте манго вдоль семени, начиная с верхней части и следуя его форме. Так вы получите две большие половины фрукта.

4. Возьмите одну половину манго и, используя нож или ложку, аккуратно вырежьте мякоть из кожуры, делая неглубокие надрезы вдоль кожуры и затем снимая мякоть. Будьте осторожны, чтобы не поранить себя.

5. Повторите этот процесс с другой половиной манго.

6. Визуально проверьте мякоть манго на наличие фрагментов кожицы или семени. Убедитесь, что мякоть свободна от них.