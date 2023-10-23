Лучшие сочетания тыквы с другими продуктами

Тыква — царица осени. Блюда и напитки из неё в этот период становятся особенно популярными.

© Unsplash

Этот яркий плод дарит хорошее настроение, согревает и обогащает витаминами, поэтому осеннее меню немыслимо без тыквы.

С этими продуктами вкус тыквы раскрывается лучше всего:

Цитрусовые

Варенье или цукаты из тыквы с добавлением лимона или апельсина — очень ароматный, низкокалорийный и витаминный десерт, который даже при частом употреблении не испортит фигуру.

Благодаря цитрусовым вкус тыквы приобретает приятные свежие нотки. Для того, чтобы ощутить это сочетание, достаточно слегка подсушить ломтики тыквы в духовке или дегидраторе, переложив их тонкими слайсами цитрусовых. Идеально для тех, кто хочет окунуться в атмосферу лета.

Шоколад

Горький шоколад (или какао) делает вкус тыквы более мягким, слегка усиливает её сладость. Шоколадно-тыквенный кекс — простое блюдо, которое позволит ощутить все грани вкуса обоих ингредиентов. Смешайте яйца с сахаром, добавьте измельчённую до состояния пюре тыкву, влейте растительное масло и добавьте цедру одного апельсина, затем — какао. Всыпьте муку и разрыхлитель, перемешайте, распределите тесто по формочкам и отправьте в духовку на 1 час при 180 градусах. Вкусный завтрак готов!

Сливочное масло

Оно делает вкус и консистенцию тыквы нежнее. Смешайте в ёмкости сливочное масло, сок тыквы, кориандр и шафран — получится ароматный, пикантный соус, одинаково хорошо сочетающийся и с овощами, и с мясными/рыбными блюдами.

Киноа