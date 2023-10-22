Названы три безопасных для фигуры осенних десерта
Осень — это время, которое обычно ассоциируется с поеданием полезных блюд и теплых сладких угощений: от сытного тыквенного супа холодным октябрьским вечером до маминого яблочного пирога. Людям, следящим за фигурой, порой сложно наслаждаться всеми сезонными вкусностями, не испытывая при этом чувства вины. Ведь половина этих лакомств — сладкая выпечка или напитки, которые вредны для здоровья. Диетолог Кэтрин Джервасио назвали три десерта, которые не поставят под угрозу цель по снижению веса, пишет американское издание She Finds.
Печеные яблоки
Из фруктов может получиться отличный, питательный десерт, особенно если добавить вкусные специи. А когда дело доходит до осенних фруктов, яблоки — один из самых полезных и доступных вариантов. Диетолог Джервасио посоветовала попробовать печеные яблоки, когда хочется чего-нибудь сладкого.
— Печеные яблоки — низкокалорийное лакомство, и осенью их в изобилии. Добавьте к яблокам щепотку корицы и других специй для аромата. Также немного измельченных орехов, — пояснила эксперт.
Десерт содержит клетчатку, витамины и минералы, полезные для здоровья. По сравнению с традиционными осенними сладостями, в печеных яблоках — низкое содержание сахара, что помогает снизить общую калорийность.
Пирог из цельнозерновой муки с начинкой из батата
Необязательно добавлять сахар в пирог с начинкой из сладкого картофеля и готовить тесто из белой муки. Эксперт посоветовала заменить обычную муку на цельнозерновую, а для начинки использовать обезжиренное молоко, ванильный экстракт и натуральный подсластитель — стевию.
— Батат богат питательными веществами, особенно витаминами А, С и калием. Содержание в них клетчатки поможет быстро насытиться. Это снизит вероятность переедания во время следующего приема пищи, — отметила специалист.
Парфе из йогурта со специями
Если хочется чего-нибудь сливочного, можно попробовать йогуртовое парфе. Если добавить к йогурту немного фруктов, орехов и специй, можно превратить его в восхитительный десерт.
— Используйте кусочки яблока или запеченную тыкву для приготовления парфе с орехами, семечками и осенними специями. Десерт богат белком и пробиотиками, которые способствуют хорошему пищеварению, — предложила Джервасио. — Чтобы сделать его низкокалорийным, сахар нужно заменить медом или кленовым сиропом.
Процесс похудения необязательно означает полный отказ от десертов. Важно помнить, что время от времени побаловать себя любимым сладким лакомством может быть полезно.