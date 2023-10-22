Названы три безопасных для фигуры осенних десерта

Осень — это время, которое обычно ассоциируется с поеданием полезных блюд и теплых сладких угощений: от сытного тыквенного супа холодным октябрьским вечером до маминого яблочного пирога. Людям, следящим за фигурой, порой сложно наслаждаться всеми сезонными вкусностями, не испытывая при этом чувства вины. Ведь половина этих лакомств — сладкая выпечка или напитки, которые вредны для здоровья. Диетолог Кэтрин Джервасио назвали три десерта, которые не поставят под угрозу цель по снижению веса, пишет американское издание She Finds.

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Печеные яблоки

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Из фруктов может получиться отличный, питательный десерт, особенно если добавить вкусные специи. А когда дело доходит до осенних фруктов, яблоки — один из самых полезных и доступных вариантов. Диетолог Джервасио посоветовала попробовать печеные яблоки, когда хочется чего-нибудь сладкого.

— Печеные яблоки — низкокалорийное лакомство, и осенью их в изобилии. Добавьте к яблокам щепотку корицы и других специй для аромата. Также немного измельченных орехов, — пояснила эксперт.

Десерт содержит клетчатку, витамины и минералы, полезные для здоровья. По сравнению с традиционными осенними сладостями, в печеных яблоках — низкое содержание сахара, что помогает снизить общую калорийность.

Пирог из цельнозерновой муки с начинкой из батата

Необязательно добавлять сахар в пирог с начинкой из сладкого картофеля и готовить тесто из белой муки. Эксперт посоветовала заменить обычную муку на цельнозерновую, а для начинки использовать обезжиренное молоко, ванильный экстракт и натуральный подсластитель — стевию.

— Батат богат питательными веществами, особенно витаминами А, С и калием. Содержание в них клетчатки поможет быстро насытиться. Это снизит вероятность переедания во время следующего приема пищи, — отметила специалист.

Парфе из йогурта со специями

Если хочется чего-нибудь сливочного, можно попробовать йогуртовое парфе. Если добавить к йогурту немного фруктов, орехов и специй, можно превратить его в восхитительный десерт.

— Используйте кусочки яблока или запеченную тыкву для приготовления парфе с орехами, семечками и осенними специями. Десерт богат белком и пробиотиками, которые способствуют хорошему пищеварению, — предложила Джервасио. — Чтобы сделать его низкокалорийным, сахар нужно заменить медом или кленовым сиропом.