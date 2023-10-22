Роскачество: сальмонелла мгновенно погибает при кипячении
Роскачество: сальмонелла мгновенно погибает при кипячении. Кроме этого, есть ещё два варианта температуры, способные устранить этого вредителя здоровью. А вот низкие бактерия-палочка очень даже хорошо переносит, при 40 градусах она ещё и размножается. И вообще сальмонелла достаточно стойкая — до 3 месяцев живёт даже в комнатной пыли. Подробнее рассказали в Роскачестве.
Сальмонеллы — это грамотрицательные бактерии из семейства энтеробактерий, имеют форму палочек. Для человека опасны тем, что вызывают инфекционное заболевание сальмонеллёз.
Бактерии попадают в организм с плохо термически обработанным мясом, яйцами, молоком и сметаной. Также можно заболеть и съев немытые овощи и фрукты и при банальном несоблюдении правил личной гигиены.
Температура, при которой погибает сальмонелла
- 56 градусов — в течение 45–60 минут;
- 70 градусов — через 5–10 минут;
- 100 градусов — сразу же.
А вот соление и копчение на сальмонеллы особо не влияет.
Сколько сальмонелла сохраняется на продуктах
До 5–10 дней — овощи и фрукты.
До 20 дней — в молоке.
До 24 дней — на яичной скорлупе.
До 120 дней — в сливочном масле.
До 6 месяцев — в колбасных изделиях.
До 1 года — в замороженном мясе и яйцах.
Симптомы сальмонеллёза
- температура (может доходить до 40 градусов);
- интоксикация;
- боли в животе, голове;
- тошнота;
- рвота;
- слабость;
- отсутствие аппетита;
- бледность кожи;
- частый стул (жидкий, зловонный, пенистый, нередко зелёного цвета).
Профилактика сальмонеллёза
- Хорошенько мойте руки (с мылом) перед едой и после туалета.
- Тщательно мойте овощи и фрукты.
- Пейте кипячёную или бутилированную воду.
- Сырые продукты храните отдельно от готовых.
- Обрабатывайте сырые продукты на доске и ножом, предназначенных только для них.
- Продукты животноводства (птицеводства — особенно) термически обрабатывайте: и не только мясо крупного рогатого скота, птицу и яйца, но и морепродукты.
- Не оставляйте готовые блюда при комнатной температуре дольше чем на два часа.
- Не храните готовую еду долго даже в холодильнике.
- Продукты с коротким сроком годности держите в холодильнике.
- Не ешьте испортившиеся продукты.
- Детские смеси готовьте на одно кормление.
- Открытые баночки с детским питанием и соком используйте в течение первых двух часов.