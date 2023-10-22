Роскачество: сальмонелла мгновенно погибает при кипячении. Кроме этого, есть ещё два варианта температуры, способные устранить этого вредителя здоровью. А вот низкие бактерия-палочка очень даже хорошо переносит, при 40 градусах она ещё и размножается. И вообще сальмонелла достаточно стойкая — до 3 месяцев живёт даже в комнатной пыли. Подробнее рассказали в Роскачестве.

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Сальмонеллы — это грамотрицательные бактерии из семейства энтеробактерий, имеют форму палочек. Для человека опасны тем, что вызывают инфекционное заболевание сальмонеллёз.

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Бактерии попадают в организм с плохо термически обработанным мясом, яйцами, молоком и сметаной. Также можно заболеть и съев немытые овощи и фрукты и при банальном несоблюдении правил личной гигиены.

Температура, при которой погибает сальмонелла 56 градусов — в течение 45–60 минут;

70 градусов — через 5–10 минут;

100 градусов — сразу же.

А вот соление и копчение на сальмонеллы особо не влияет.

Сколько сальмонелла сохраняется на продуктах

До 5–10 дней — овощи и фрукты.

До 20 дней — в молоке.

До 24 дней — на яичной скорлупе.

До 120 дней — в сливочном масле.

До 6 месяцев — в колбасных изделиях.

До 1 года — в замороженном мясе и яйцах.

Симптомы сальмонеллёза

температура (может доходить до 40 градусов);

интоксикация;

боли в животе, голове;

тошнота;

рвота;

слабость;

отсутствие аппетита;

бледность кожи;

частый стул (жидкий, зловонный, пенистый, нередко зелёного цвета). Как правило, болезнь проявляется через 12–24 часа после заражения так:

Профилактика сальмонеллёза