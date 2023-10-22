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Роскачество: сальмонелла мгновенно погибает при кипячении

Роскачество: сальмонелла мгновенно погибает при кипячении. Кроме этого, есть ещё два варианта температуры, способные устранить этого вредителя здоровью. А вот низкие бактерия-палочка очень даже хорошо переносит, при 40 градусах она ещё и размножается. И вообще сальмонелла достаточно стойкая — до 3 месяцев живёт даже в комнатной пыли. Подробнее рассказали в Роскачестве.

Роскачество: сальмонелла мгновенно погибает при кипячении
© Секрет Фирмы

Сальмонеллы — это грамотрицательные бактерии из семейства энтеробактерий, имеют форму палочек. Для человека опасны тем, что вызывают инфекционное заболевание сальмонеллёз.

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Бактерии попадают в организм с плохо термически обработанным мясом, яйцами, молоком и сметаной. Также можно заболеть и съев немытые овощи и фрукты и при банальном несоблюдении правил личной гигиены.

Температура, при которой погибает сальмонелла

  • 56 градусов — в течение 45–60 минут;
  • 70 градусов — через 5–10 минут;
  • 100 градусов — сразу же.

А вот соление и копчение на сальмонеллы особо не влияет.

Сколько сальмонелла сохраняется на продуктах

До 5–10 дней — овощи и фрукты.

До 20 дней — в молоке.

До 24 дней — на яичной скорлупе.

До 120 дней — в сливочном масле.

До 6 месяцев — в колбасных изделиях.

До 1 года — в замороженном мясе и яйцах.

Симптомы сальмонеллёза

Как правило, болезнь проявляется через 12–24 часа после заражения так:
  • температура (может доходить до 40 градусов);
  • интоксикация;
  • боли в животе, голове;
  • тошнота;
  • рвота;
  • слабость;
  • отсутствие аппетита;
  • бледность кожи;
  • частый стул (жидкий, зловонный, пенистый, нередко зелёного цвета).

Профилактика сальмонеллёза

Предупредительные меры напомнили в Роспотребнадзоре.
  • Хорошенько мойте руки (с мылом) перед едой и после туалета.
  • Тщательно мойте овощи и фрукты.
  • Пейте кипячёную или бутилированную воду.
  • Сырые продукты храните отдельно от готовых.
  • Обрабатывайте сырые продукты на доске и ножом, предназначенных только для них.
  • Продукты животноводства (птицеводства — особенно) термически обрабатывайте: и не только мясо крупного рогатого скота, птицу и яйца, но и морепродукты.
  • Не оставляйте готовые блюда при комнатной температуре дольше чем на два часа.
  • Не храните готовую еду долго даже в холодильнике.
  • Продукты с коротким сроком годности держите в холодильнике.
  • Не ешьте испортившиеся продукты.
  • Детские смеси готовьте на одно кормление.
  • Открытые баночки с детским питанием и соком используйте в течение первых двух часов.
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