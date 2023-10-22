Роспотребнадзор рассказал, как хранить яйца

Советы по хранению яиц дали россиянам специалисты из Роспотребнадзора, информация об этом размещена на сайте ведомства по Москве.

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Яйцо – ценнейший, уникальный пищевой продукт, белок которого отличается от животного и растительного, легче усваивается, а также содержит полноценный набор аминокислот, которые являются сильнейшими антиоксидантами. В желтке много витаминов и микроэлементов – в том числе омега-3, фолиевая кислота, витамины А, К, Е, В12, селен, кальций, фосфор, биотин. Еще в яйце есть холин, поддерживающий нервную систему, и каротиноиды, предотвращающие потерю зрения с возрастом.

«Скорлупа яиц может быть загрязнена возбудителями инфекции – бактериями рода Salmonella и вирусом Influenza virus A, вызывающим развитие птичьего гриппа», – рассказали специалисты.

По их словам, не стоит приобретать яйца с трещинами. Яйца с индексом D хранятся до 7 дней, а с индексом C от 8 до 25 дней.

Для того чтобы патогенные микроорганизмы не размножались, их стоит хранить в холодильнике, причем не на дверце, а на полке. В чем бы они ни хранились, расположить их стоит острым концом вниз, чтобы желток не касался заполняющего тупой конец воздушного слоя и оставался в центре.