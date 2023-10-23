Названы продукты, которые поднимают настроение

Гастроэнтеролог, гепатолог и диетолог Наталья Круглова рассказала, как продукты питания влияют на настроение.

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Эксперт отметила, что существуют как поднимающие настроение продукты, так и те, которые влияют на бодрость духа негативно.

Круглова подчеркнула, что сбалансированный рацион — ключевой фактор, который позволяет сохранить позитивное настроение. Организм, получая все необходимые нутриенты, чувствует себя хорошо.

— Отдельно хочется выделить полиненасыщенные жирные кислоты. Есть исследования, которые показывают, что обогащение рациона этим нутриентом способствует поддержанию хорошего эмоционального состояния, — пояснила она в комментарии RuNews24.ru.

Для этого, по словам эксперта, нужно употреблять две–три порции рыбы жирных сортов в неделю, а также включить в рацион орехи и льняное масло. Также в рационе должны присутствовать яркие сезонные овощи и фрукты.