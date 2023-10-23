Рис есть дома у каждой хозяйки, но не все знают, как правильно выбрать крупу и ее хранить. Об этом в беседе с "Совой" рассказала специалист Роспотребнадзора Екатерина Головкина.

Очень важно, чтобы зерна были одинакового размера и цвета (без желтизны), чтобы в них отсутствовали примеси и обломки. Не стоит также покупать крупу с неприятным запахом.

Следует соблюдать и условия хранения: дома идеально хранить рис в стеклянной банке с крышкой. Срок хранения — до 12 месяцев.

Эксперт утверждает, что рис в пакетиках абсолютно безопасен.

"Пакеты для порционной крупы изготавливаются из специального высокотемпературного пластика, который при нагревании не выделяет опасных веществ", — говорит Головкина.