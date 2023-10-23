5 десертов, которые не вызывают кариес

О них рассказал Дахкильгов Магомед Уматгиреевич — главный врач клиники «Немецкий Имплантологический Центр», кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог.

© Unsplash

Почему зубам вредит употребление сладкого?

Видео дня

Самый острый вопрос для всех сладкоежек! Увы, сладкое (не только пирожные, но и сладкие напитки) – это отличная кормовая база для кариесогенных бактерий.

Сахар – это чистый углевод, и бактерии едят его с таким же удовольствием, как мы мороженое и тортик. Обильно питаясь, бактерии также обильно выделяют кислоты, которые разрушают эмаль зубов и провоцируют воспалительные процессы в дёснах.

Следовательно, если мы хотим есть безвредные для зубов десерты, то из них нужно исключить не только сам сахар, но и пшеничную муку, так как она тоже является источником углевода.

ТОП-5 безвредных для зубов десертов:

Десерты для диабетиков. Они сейчас продаются не только в специализированных магазинах, но и в службах доставки продуктов и готовых блюд. Важнейший нюанс – изучайте состав перед покупкой! Нередко производители под видом «диабетических десертов» продают обычные, но с пониженным содержанием сахара и сделанные из пшеничной муки. В настоящих «десертах для диабетиков» используются сахарозаменители, а вместо пшеничной муки – например, миндальный порошок. Высокопроцентный горький шоколад – с содержанием какао-бобов от 75% и выше. В нём есть сахар, но его процент сведён к минимуму (всё же совсем без сахара есть какао-бобы невозможно, так как они очень горькие). Протеиновые батончики – часто с добавлением сладких фруктов или сахзамов, но здесь важно следить за процентным соотношением, так как избыток сахзамов вреден, а для производства сухофруктов, которые добавляются в батончики, используется сахарный сироп. Фрукты, ягоды, блюда из них – например, домашняя пастила или самолепные «конфеты» из сушёных фруктов. Сладости с ксилитом – этот сахзам полезен для зубов, так как подавляет рост кариесогенных бактерий.

Что делать, если сладкое всё же попало в меню?

Оно проникает в нашу жизнь совершенно незаметно – стоит отвернуться, и на тарелке уже лежит тирамису или чизкейк! Если вы всё же не устояли перед соблазном, то для пользы полости рта сразу после приёма пищи почистите зубы пастой и щёткой.

Нет такой возможности?

Не беда: сейчас выпускаются ополаскиватели для полости рта, способствующие подавлению патогенной микрофлоры и укреплению эмали.

Также можно приобрести пачку зубных флоссеров – это одноразовые резиновые рогатки с уже натянутой и готовой к использованию зубной нитью. Флоссер поможет удалить частицы десерта из межзубных промежутков, что препятствует развитию одного из самых неприятных видов кариеса – контактного, когда разрушаются боковые поверхности двух соседних зубов.