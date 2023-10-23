Названы полезные свойства облепихового варенья
Облепиха имеет антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Также она снижает риск раковых заболеваний, помогает бороться с вирусами.
В плодах много витамина C, больше в пять раз, чем в лимоне. Также облепиха содержит витамин E. Он поддерживает здоровье сердца, активность мозга и предотвращает онкологические заболевания.
В косточках и соке есть масла, которые состоят из жирных кислот — олеиновой, пальмитиновой, пальмитолеиновой.
При варке варенья содержание витамина C уменьшается. Однако, чем меньше длительность тепловой обработки, тем больше изначальной пользы сохраняется.
Кроме того, содержание витамина E после варки варенья повышается. Каротиноиды остаются в продукте.
В свежей облепихе больше аскорбиновой кислоты, а в варенье – больше жирных кислот и каротиноидов.