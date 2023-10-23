Терапевт рассказал, как выбрать хороший хлеб

Хлеб — самый важный продукт на столе. Он должен быть не только вкусным, но и свежим и качественным.

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Главное при выборе хлеба — дата изготовления, состав и внешний вид, говорит Латифов. В начале состава должны стоять белковые, растительные и минеральные добавки: значит, их там больше, чем остальных ингредиентов.

Срок годности хлеба обычно напечатан на упаковке. Врач рекомендует хранить хлеб не более трех суток при температуре не ниже шести градусов тепла. Если производитель заявляет, что хлеб можно употреблять через 72 часа и более после изготовления, значит, в продукте есть консерванты.

Самым полезным хлебом Латифов называет цельнозерновой.

"В нем содержится большое количество необходимых для организма витаминов и пищевых волокон. В обычный белый или черный хлеб нередко добавляют ароматизаторы, а после обработки там остается один крахмал", — отмечает Мардан Латифов.

Диабетикам не стоит забывать о том, что в белом хлебе содержится много быстрых углеводов. Людям с таким заболеванием как раз больше подходит цельнозерновой.

Хороший хлеб выглядит аккуратно, на нем нет вмятин, трещин и следов угля. Если хлеб неестественно белый или черный, в него добавили красители. На ощупь качественный продукт должен быть плотным. Не стоит брать хлеб, который плохо пахнет.