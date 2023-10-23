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Терапевт пояснил, почему полезно пить кефир на ночь

Есть несколько продуктов, которые рекомендуется употреблять перед сном. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Терапевт пояснил, почему полезно пить кефир на ночь
© Вечерняя Москва

В частности, перед сном стоит пить кефир.

— Кефир на ночь — это очень хорошо. Молочнокислые бактерии любят, чтобы среда была молочнокислая в кишечнике. Это способен обеспечить кефир, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

Кроме того, в кефире содержится белок. Белковые продукты способствуют хорошему сну, без ночных кошмаров.

Кондрахин подчеркнул, что важно выбирать натуральный кефир без добавок.

Врач добавил, что также перед сном полезно есть овощи и зелень. Они выводят токсины из организма, пока человек спит.