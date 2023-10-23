Терапевт пояснил, почему полезно пить кефир на ночь
Есть несколько продуктов, которые рекомендуется употреблять перед сном. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.
В частности, перед сном стоит пить кефир.
— Кефир на ночь — это очень хорошо. Молочнокислые бактерии любят, чтобы среда была молочнокислая в кишечнике. Это способен обеспечить кефир, — пояснил он в комментарии «Радио 1».
Кроме того, в кефире содержится белок. Белковые продукты способствуют хорошему сну, без ночных кошмаров.
Кондрахин подчеркнул, что важно выбирать натуральный кефир без добавок.
Врач добавил, что также перед сном полезно есть овощи и зелень. Они выводят токсины из организма, пока человек спит.