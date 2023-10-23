Названы самый полезный и самый вредный для здоровья виды соли

Самой полезной для здоровья многие исследователи считают черную соль. В ней содержится много полезных веществ и микроэлементов, также она благоприятно влияет на пищеварение и состояние желудочно-кишечного тракта.

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Вредной считается обычная поваренная соль, выяснила Общественная Служба Новостей.

Цвет черной соли объясняется тем, что там, где ее добывают, много сероводорода. Продают такую соль в неочищенном виде. Чаще всего жители покупают обычную поваренную соль, которая проходит предварительную очистку и теряет таким образом все полезные вещества.

В такую соль добавляют испарители влаги, отбеливающие вещества, поэтому специалисты советуют не злоупотреблять ею. Йодированная соль отличается от поваренной тем, что она обогащена йодидом калия, который предписывают при недостатке йода в организме. Однако при тепловой обработке такая соль теряет свои полезные свойства и превращается в обычную.