Как приготовить идеальный пышный бисквит без разрыхлителя

Основа практически любого торта — пышный бисквит. Если у вас получится приготовить хороший бисквит, это половина успеха. Однако далеко не у всех получается это сделать, у кого-то оседают коржи, у кого-то даже не поднимаются или просто подгорают.

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"Рамблер" расскажет беспроигрышный способ приготовить идеальный бисквит, даже не используя соду или разрыхлитель.

Ингредиенты для бисквита очень легко запомнить, потому что все пропорционально. Никаких сложных манипуляций делать также не придется. Зато результат понравится вам настолько, что все бисквиты вы будете готовить именно так.

Ингредиенты

Яйца - 8 штук

Сахар - 8 столовых ложек

Мука - 8 столовых ложек с горкой

Приготовление

Сначала отделяем желтки от белков. Белки взбиваем с сахаром до пиков, в массу добавляем желтки и аккуратно перемешиваем лопаткой снизу вверх до однородности.

Затем вводим в массу муку, аккуратно перемешиваем до однородности, чтобы не было комочков. Готовое тесто помещаем в форму и выпекать в предварительно разогретой духовке (до 180°) 40-50 мин. при температуре 150°.

Важно, что 40 минут мы не открываем духовку! Когда достаем корд из духового шкафа, даем его остыть, затем пропитываем сиропом или молоком. Готовый бисквит разделяем на нужное количество коржей.