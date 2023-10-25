Какие продукты необходимо есть женщинам после 50

Каждому человеку в течение всей жизни нужны витамины и минералы. Но с возрастом потребность в них меняется, их нужно больше. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач, эксперт лаборатории "Гемотест" в интервью Pravda.Ru рассказала, какие витамины нужны женщинам после 50 лет.

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По ее словам, в этом возрасте перестраиваются обменные процессы. Жиров, белков и углеводов нужно меньше, а потребность в витаминах и минералах остаётся по-прежнему высокой. Женщинам, в первую очередь, нужно обратить внимание на уровень витаминов В12, С, D и минералов: кальция, магния, калия и железа.

Если вам не будет хватать витамина В12, то волосы и ногти станут ломкими. А получить его можно из яиц, морепродуктов и мяса. Но стоит помнить, что после 50 этот витамин усваивается хуже. И даже если вы едите много яиц и морских даров, витамина все равно может не хватать. Поэтому, можно начать принимать витаминные добавки.

Что касается витамина С, то он влияет на иммунитет и нервную систему. Если его не будет хватать, то выработка коллагена прекратится и кожа станет дряблой. Поэтому, ешьте болгарский перец, цитрусовые, шиповник, брокколи и киви.

Витамин Д нужен для здоровых костей. При его недостатке может увеличиться риск переломов. Он вырабатывается в коже под действием УФ-лучей. Но, так его получается слишком мало и восполнять его нужно из пищи. Он есть в печени трески, красной икре, лососе, сливочном масле, яичном желтке, говяжьей печени. Если вы едите мало этих продуктов, то данный витамин нужно принимать дополнительно.

Что касается кальция, то он влияет не только на кости и зубы, но и на работу сердца. Его можно получать из молочных продуктов, сыра и орехов. Магний и калий поддерживают сердечно-сосудистую и нервную систему. Этими минералами богаты мясные продукты, ягоды, фрукты, орехи и зелень.