Напитки обладают различными свойствами в зависимости от своего состава. Диетолог Ирина Писарева рассказала "Вечерней Москве", какой из них положительно воздействует на весь организм.

По словам специалиста, в зеленом чае содержится большое количество антиоксидантов. За счет этого напиток улучшает состояние кожи и укрепляет иммунитет.

Помимо этого, зеленый чай обладает мочегонным эффектом: он помогает выводить из организма вредоносные вещества и положительно воздействует на микрофлору кишечника.

Напиток не только ускоряет работу органов, но и способствует похудению, отметила диетолог. За счет йода и фтора, которые также содержатся в зеленом чае, организм избавляется от солей тяжелых металлов. В результате лишняя вода уходит, отечность снимается, вес снижается.

Для того, чтобы избавиться от лишних килограммов, специалист рекомендует выпивать до десяти чашек зеленого чая в день.