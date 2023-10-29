Средиземноморская диета: за и против

Средиземноморская диета основана на пищевых привычках жителей южной Италии и Греции.

© Unsplash

Еще в 1950-х американский ученый Ансель Киз выяснил, что именно благодаря такой диете жители средиземноморского региона меньше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. О плюсах и минусах такой диеты — в материале “Рамблер”.

Видео дня

Не существует единого строгого варианта этой диеты, она не требует подсчета калорий и даже измерения порций. Вместо этого подчеркивается важность умеренного употребления свежих овощей, фруктов, орехов, бобовых и цельнозерновых продуктов, а также оливкового масла, нежирного мяса, рыбы и красного вина. Также рекомендуется ограничить употребление красного мяса, обработанных продуктов, молочных продуктов и сладостей.

Поскольку в основе средиземноморской диеты лежат свежие и слегка обработанные растительные продукты, она богата клетчаткой, витаминами, минералами и фитонутриентами — защитными соединениями растений.

Средиземноморская диета может способствовать предотвращению ожирения и диабета 2-го типа, которые, помимо прочих проблем со здоровьем, могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и инсультам. Обзор пяти исследований показал, что люди с избыточной массой тела или ожирением, придерживающиеся средиземноморской диеты, теряли в весе столько же или больше, чем те, кто придерживался низкоуглеводной, низкожировой или другой диеты.

Результаты 20-летнего исследования Nurses Study (крупное непрерывное исследование тысяч медсестер, направленное на выявление факторов риска хронических заболеваний) показали, что у женщин, придерживающихся средиземноморской диеты, риск развития ишемической болезни сердца и инсульта был ниже, чем у тех, кто ее не придерживался.

Также средиземноморская диета ассоциируется со снижением риска развития деменции, когнитивных нарушений и онкологических заболеваний.

Некоторые эксперты высказывают опасения по поводу регулярного употребления алкоголя (особенно вина) в рамках средиземноморской диеты и того, действительно ли это полезно для здоровья. Но когда алкоголь употребляется как часть сбалансированной пищи в сочетании с ежедневным движением и социальными связями, это приносит чистую пользу здоровью, говорят исследования.

Те, кто придерживается средиземноморской диеты, как правило, потребляют меньше молочных продуктов, поэтому они должны быть уверены, что получают достаточное количество этих питательных веществ из других источников.

В одном из исследований было обнаружено, что дети, слабо придерживающиеся средиземноморской диеты, не получают достаточного количества кальция для достижения рекомендуемого уровня потребления даже в том случае, когда для компенсации низкого уровня потребления использовались молочные продукты. Ученые установили, что это связано с тем, что не потребляются другие продукты, содержащие кальций.

К счастью, молочные продукты — не единственный источник кальция и витамина D. Есть обогащенные молочные альтернативы, в частности соевое молоко и другие соевые продукты, а также апельсиновый сок, некоторые цельнозерновые крупы, морепродукты, шпинат, соевые бобы или семена кунжута. Подобные продукты приветствуются в средиземноморской диете.

Из-за такой диеты у вас может быть понизиться уровень железа. Если вы решили придерживаться средиземноморской диеты, обязательно ешьте продукты, богатые железом или витамином С, который помогает организму усваивать железо.