На Хэллоуин и не только: готовим тыквенные маффины

Близится Хэллоуин, но даже если вы его не празднуете, не проходите мимо рецепта этих нежных тыквенных маффинов с апельсиновой начинкой.

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Это очень красиво и точно соберет за столом всех близких. Придется немного повозиться, но это того стоит.

Ингредиенты:

Для основы:

200 г тыквы

120 г сахара

3 яйца

90 мл растительного масла

180 г муки

1 пачка разрыхлителя

1 ст.л. цедры апельсина

30 мл апельсинового сока

50 г тыквенных семечек

щепотка соли

Для апельсинового конфи:

2 апельсина

1 ст.л. цедры апельсина

2-3 ст.л. сахара (по вкусу)

2 г агар-агара

Для крема:

80 г яичного белка (2 шт)

100 г сахара

45 мл воды

Процесс приготовления: Вначале готовим конфи. Для этого цедру, мякоть апельсина и сахар поставить на плиту и готовить до растворения сахара. Проварить еще минуту. Перемешать агар с 1 с.л. сахара, добавить к апельсиновой массе и готовить на среднем огне еще 1-1,5 минут. Остудить. Для теста взбить сахар и яйца до светлой и пышной массы. Влить масло, продолжать взбивать. Просеять вместе муку с разрыхлителем и солью, перемешать аккуратно. Добавить тыкву, натертую на мелкую тарелку, цедру, сок и обжаренные семечки. Перемешать. Наполнить бумажным формочки чуть больше половины и выпекать в разогретой до 180С духовке 25 минут (готовность проверить шпажкой ). Остудить полностью. С помощью ложки или специального приспособления вынуть серединку и наполнить конфи. Приготовить крем. Белки начинать взбивать на низкой скорости миксера. Сварить сироп и довести до 117С (если нет термометра, проварить до плотного шарика). Когда белки взбились до мягких пиков, аккуратно, по стенке влить сироп и продолжать взбивать еще 5 минут.