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На Хэллоуин и не только: готовим тыквенные маффины

Близится Хэллоуин, но даже если вы его не празднуете, не проходите мимо рецепта этих нежных тыквенных маффинов с апельсиновой начинкой.

На Хэллоуин и не только: готовим тыквенные маффины
© Eva.ru

Это очень красиво и точно соберет за столом всех близких. Придется немного повозиться, но это того стоит.

Ингредиенты:

Для основы:

  • 200 г тыквы
  • 120 г сахара
  • 3 яйца
  • 90 мл растительного масла
  • 180 г муки
  • 1 пачка разрыхлителя
  • 1 ст.л. цедры апельсина
  • 30 мл апельсинового сока
  • 50 г тыквенных семечек
  • щепотка соли

Для апельсинового конфи:

  • 2 апельсина
  • 1 ст.л. цедры апельсина
  • 2-3 ст.л. сахара (по вкусу)
  • 2 г агар-агара

Для крема:

  • 80 г яичного белка (2 шт)
  • 100 г сахара
  • 45 мл воды

Процесс приготовления:

  1. Вначале готовим конфи. Для этого цедру, мякоть апельсина и сахар поставить на плиту и готовить до растворения сахара. Проварить еще минуту. Перемешать агар с 1 с.л. сахара, добавить к апельсиновой массе и готовить на среднем огне еще 1-1,5 минут. Остудить.
  2. Для теста взбить сахар и яйца до светлой и пышной массы. Влить масло, продолжать взбивать. Просеять вместе муку с разрыхлителем и солью, перемешать аккуратно. Добавить тыкву, натертую на мелкую тарелку, цедру, сок и обжаренные семечки. Перемешать.
  3. Наполнить бумажным формочки чуть больше половины и выпекать в разогретой до 180С духовке 25 минут (готовность проверить шпажкой ). Остудить полностью.
  4. С помощью ложки или специального приспособления вынуть серединку и наполнить конфи.
  5. Приготовить крем. Белки начинать взбивать на низкой скорости миксера. Сварить сироп и довести до 117С (если нет термометра, проварить до плотного шарика). Когда белки взбились до мягких пиков, аккуратно, по стенке влить сироп и продолжать взбивать еще 5 минут.

С помощью кондитерского мешка нанести крем и чуть поджечь горелкой.