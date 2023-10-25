На Хэллоуин и не только: готовим тыквенные маффины
Близится Хэллоуин, но даже если вы его не празднуете, не проходите мимо рецепта этих нежных тыквенных маффинов с апельсиновой начинкой.
Это очень красиво и точно соберет за столом всех близких. Придется немного повозиться, но это того стоит.
Ингредиенты:
Для основы:
- 200 г тыквы
- 120 г сахара
- 3 яйца
- 90 мл растительного масла
- 180 г муки
- 1 пачка разрыхлителя
- 1 ст.л. цедры апельсина
- 30 мл апельсинового сока
- 50 г тыквенных семечек
- щепотка соли
Для апельсинового конфи:
- 2 апельсина
- 1 ст.л. цедры апельсина
- 2-3 ст.л. сахара (по вкусу)
- 2 г агар-агара
Для крема:
- 80 г яичного белка (2 шт)
- 100 г сахара
- 45 мл воды
Процесс приготовления:
- Вначале готовим конфи. Для этого цедру, мякоть апельсина и сахар поставить на плиту и готовить до растворения сахара. Проварить еще минуту. Перемешать агар с 1 с.л. сахара, добавить к апельсиновой массе и готовить на среднем огне еще 1-1,5 минут. Остудить.
- Для теста взбить сахар и яйца до светлой и пышной массы. Влить масло, продолжать взбивать. Просеять вместе муку с разрыхлителем и солью, перемешать аккуратно. Добавить тыкву, натертую на мелкую тарелку, цедру, сок и обжаренные семечки. Перемешать.
- Наполнить бумажным формочки чуть больше половины и выпекать в разогретой до 180С духовке 25 минут (готовность проверить шпажкой ). Остудить полностью.
- С помощью ложки или специального приспособления вынуть серединку и наполнить конфи.
- Приготовить крем. Белки начинать взбивать на низкой скорости миксера. Сварить сироп и довести до 117С (если нет термометра, проварить до плотного шарика). Когда белки взбились до мягких пиков, аккуратно, по стенке влить сироп и продолжать взбивать еще 5 минут.
С помощью кондитерского мешка нанести крем и чуть поджечь горелкой.