Ученые выяснили, какая ягода замедляет старение

Ягоды обладают множеством полезных свойств, в том числе противоопухолевым и противовоспалительным действием.

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Ученые из Саудовской Аравии обнаружили, что виноград красного цвета снижает риск возникновения болезней сердца, диабета и преждевременного старения. Результаты исследования опубликованы в научном издании Nutrients.

Специалисты из Университета короля Фейсала полагают, что виноград полезен благодаря содержащимся в нем полифенолам – соединениям, придающим окраску плодам. Они обладают массой полезных биологических свойств: противовирусных, противогрибковых, антибактериальных, противовоспалительных.

Авторы работы изучили влияние ресвератрола – соединения, которое синтезируется в качестве защитной реакции и повышает устойчивость растений к стрессовым ситуациям.

Были проведены клинические исследования, которые показали, что прием 250 мг этого вещества в день в течение 3 месяцев снижает уровень систолического давления и гликированного гемоглобина у людей с сахарным диабетом 2 типа.

А также ресвератрол улучшает кровообращение, уменьшает гипертрофию сердечной мышцы.

Полифенолы, за счет своего антиоксидантного действия, защищают организм от преждевременного старения.