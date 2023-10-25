Диетолог назвал ужин, который избавит от лишних килограммов

Для правильного снижения веса нужно придерживаться строгой диеты и сделать приемы пищи регулярными. Во время похудения следует воздерживаться от обильного ужина и не есть за два-три часа до сна. Если же все-таки хочется съесть что-то вечером и избежать набора лишнего веса, то надо соблюдать несколько правил, о которых рассказал диетолог-консультант, замдиректора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

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Прежде всего важно запомнить, что на ночь нельзя употреблять мясные продукты. Переизбыток насыщенных жирных кислот, содержащихся в мясе и мясных субпродуктах, сильно нагружает сердце. Это чревато сердечными заболеваниями, проблемами с сосудами, диабетом и ожирением. Заменить мясо можно бобовыми, цельнозерновыми, растительным мясом и растительным молоком.

Также стоит воздержаться и от сладкого. Употребление сладкого сока или газировки на ночь чревато лишними килограммами поутру. Лучше всего сладости заменить фруктами или сухофруктами, но необходимо соблюдать умеренность.