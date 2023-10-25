Диетолог назвал ужин, который избавит от лишних килограммов

Диетолог Кабанов назвал ужин, который избавит от лишних килограммов
Для правильного снижения веса нужно придерживаться строгой диеты и сделать приемы пищи регулярными. Во время похудения следует воздерживаться от обильного ужина и не есть за два-три часа до сна. Если же все-таки хочется съесть что-то вечером и избежать набора лишнего веса, то надо соблюдать несколько правил, о которых рассказал диетолог-консультант, замдиректора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.
Прежде всего важно запомнить, что на ночь нельзя употреблять мясные продукты. Переизбыток насыщенных жирных кислот, содержащихся в мясе и мясных субпродуктах, сильно нагружает сердце. Это чревато сердечными заболеваниями, проблемами с сосудами, диабетом и ожирением. Заменить мясо можно бобовыми, цельнозерновыми, растительным мясом и растительным молоком.
Также стоит воздержаться и от сладкого. Употребление сладкого сока или газировки на ночь чревато лишними килограммами поутру. Лучше всего сладости заменить фруктами или сухофруктами, но необходимо соблюдать умеренность.
Помимо этого, нужно исключить молочные продукты. Молочные продукты содержат в себе большое количество природных трансжиров. На замену могут придти небольшая порция орехов или овощной салат с растительным маслом. В этих продуктах содержатся ферменты, необходимые организму: ненасыщенные жирные кислоты. Небольшая порция даст необходимый заряд энергии и избавит от получения лишних килограммов, заключил Кабанов в беседе с Pravda.ru.