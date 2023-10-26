Названы группы продуктов, которые могут усугубить проблемы с кишечником

Названы пять групп продуктов, которые могут усугубить проблемы с кишечником
Рацион питания отражается и на здоровье кишечника. Диетолог Ханна Брей в беседе с Express рассказала, какие продукты могут усугубить уже имеющиеся проблемы с пищеварительной системой.
По словам специалиста, следует отказаться от следующих продуктов:
Глютен. У людей с синдромом раздраженного кишечника после употребления продуктов с глютеном может возникнуть запор, диарея, вздутие живота. Следует отказаться от хлопьев, круп, макаронных изделий, хлеба.
Лук и чеснок. Они содержат вещества, которые организму сложно переварить. В итоге они накапливаются в толстом кишечнике, где проходят процесс ферментации, вызывая вздутие живота, газы и дискомфорт в желудке.
Полуфабрикаты. Входящие в них ингредиенты могут вызвать проблемы с пищеварением.
Молочные продукты. Они могут вызвать обострение проблем с кишечником из-за лактозы.
Определенные фрукты и овощи. Это свёкла, брокколи, брюссельская, сельдерей, белокочанная капуста, яблоки, груши, манго, арбуз, персики, хурма, вишня. Они вызывают брожение в кишечнике и, как следствие, неприятные симптомы.