Названы группы продуктов, которые могут усугубить проблемы с кишечником

Рацион питания отражается и на здоровье кишечника. Диетолог Ханна Брей в беседе с Express рассказала, какие продукты могут усугубить уже имеющиеся проблемы с пищеварительной системой.

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По словам специалиста, следует отказаться от следующих продуктов:

Глютен. У людей с синдромом раздраженного кишечника после употребления продуктов с глютеном может возникнуть запор, диарея, вздутие живота. Следует отказаться от хлопьев, круп, макаронных изделий, хлеба.

Лук и чеснок. Они содержат вещества, которые организму сложно переварить. В итоге они накапливаются в толстом кишечнике, где проходят процесс ферментации, вызывая вздутие живота, газы и дискомфорт в желудке.

Полуфабрикаты. Входящие в них ингредиенты могут вызвать проблемы с пищеварением.

Молочные продукты. Они могут вызвать обострение проблем с кишечником из-за лактозы.