Эксперт рассказал, какие продукты часто не соответствуют нормам

Эксперт Шапкин рассказал, какие продукты часто не соответствуют нормам
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин пояснил, какие продукты часто не соответствуют нормам.
Часто в магазинах можно обнаружить некачественную икру. При фасовке на подсобных складах могут указать, что продукция была произведена на Камчатке. Там же фасовщики пишут адрес проверенного производителя, хотя икра не имеет отношения к нему.
— Порядка 70 процентов икры в магазинах не соответствует нормам. Там и кишечная палочка, и другие бактерии бывают, очень модно сейчас стало имитировать икру, — заявил эксперт в комментарии «Радио 1».
Шапкин добавил, что часто требования нарушают производители молочной продукции, пива или газировок. Большая часть молочной продукции, которая продается на развес — это фальсификат, в котором используют растительные жиры, говяжий жир и так далее. В пиво вместо солода могут добавлять дешевый заменитель. По словам эксперта, около 70 процентов пива продаётся с использованием соложенных веществ.
Сладкая газировка часто производится с превышением норм разрешенных консервантов или опасных сахарозаменителей.
Аспартам Е951 является одним из самых вредных подсластителей.
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