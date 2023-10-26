Эксперт рассказал, какие продукты часто не соответствуют нормам

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин пояснил, какие продукты часто не соответствуют нормам.

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Часто в магазинах можно обнаружить некачественную икру. При фасовке на подсобных складах могут указать, что продукция была произведена на Камчатке. Там же фасовщики пишут адрес проверенного производителя, хотя икра не имеет отношения к нему.

— Порядка 70 процентов икры в магазинах не соответствует нормам. Там и кишечная палочка, и другие бактерии бывают, очень модно сейчас стало имитировать икру, — заявил эксперт в комментарии «Радио 1».

Шапкин добавил, что часто требования нарушают производители молочной продукции, пива или газировок. Большая часть молочной продукции, которая продается на развес — это фальсификат, в котором используют растительные жиры, говяжий жир и так далее. В пиво вместо солода могут добавлять дешевый заменитель. По словам эксперта, около 70 процентов пива продаётся с использованием соложенных веществ.

Сладкая газировка часто производится с превышением норм разрешенных консервантов или опасных сахарозаменителей.

Аспартам Е951 является одним из самых вредных подсластителей.