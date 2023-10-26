Почему не стоит отказываться от картофеля

Исследователи из медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна выяснили, что отказ от картофеля и других крахмалистых овощей может привести к дефициту калия, витаминов В и С. Результаты исследования опубликованы в Frontiers.

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Некоторые диетологи утверждают, что сокращение употребления крахмалистых овощей, таких как картофель и кукуруза, способно принести пользу организму. Ученые стремились выяснить, какое влияние на здоровье человека может оказать такая диета.

В исследовании сравнивались две модели питания: первая представляла собой меню на 2000 калорий с содержанием крахмалистых овощей. Второй тип предполагал ту же калорийность и включение в рацион продуктов на основе зерна вместо картофеля. Эксперимент длился один день.

Оказалось, что замена крахмалистых овощей зерновыми продуктами в течение одного дня привела к снижению содержания в организме калия на 21%, витамина В6 на 17%, витамина С на 11% и клетчатки на 10%.