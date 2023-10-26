Диетолог предостерег от употребления одного популярного супа

Популярные супы на мясном бульоне способны навредить организму и спровоцировать серьезные заболевания, предупредил диетолог-консультант Алексей Кабанов. Его мнение приводит Pravda.Ru.

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Диетолог отметил, что почти все виды супов полезны для желудочно-кишечного тракта. Исключением, по его мнению, являются первые блюда, приготовленные на наваристом мясном бульоне. «Во-первых, они содержат пурины. Переизбыток этих веществ в организме может привести к камням в почках, вызвать проблемы с суставами», — предостерег диетолог. Он добавил, что в бульоне из мяса содержится много насыщенных жирных кислот, чрезмерное употребление которых приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и ожирению.

Чтобы минимизировать вред, Кабанов посоветовал есть суп на мясе не чаще одного раза в неделю и выбирать для его приготовления курятину или индюшатину. Более полезными вариантами первых блюд он считает супы из овощей, бобовых и рыбы.