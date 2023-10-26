Россиянам рассказали, чем полезен гранат

Осенью, как никогда, необходимо следить за здоровьем, тем более что это время урожая, сезон необычайно полезных фруктов. Среди них и гранат. О пользе его распространено мнение, что с помощью гранатового сока можно «поднимать» гемоглобин. Однако у фрукта есть множество других полезных свойств, о которых нужно знать. Об этом пишет «Портал для умного покупателя Роскачество».

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Гранат – продукт истинно женский, указывает издание. В его косточках содержатся масла, которые помогают поддерживать гормональный баланс, а также нормализующие уровень эстрогенов в женском организме. В них много клетчатки и сложных углеводов, которые важны для нормальной работы ЖКТ. Кроме того, гранаты содержат фитоэстрогены, которые облегчают период климакса и менопаузы, поэтому плоды полезны женщинам всех возрастов.

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Незаменим гранат, который специалисты окрестили «природным инсулином», для диабетиков и людей с преддиабетом. Для стабилизации уровня сахара в крови врачи советуют выпивать по 1/2 столовой ложке гранатового сока 4 раза в день перед едой. А вот история с повышением гемоглобина в крови с помощью гранатового сока – скорее, миф, чем правда. Специалисты отмечают, что фрукт содержит растительное – негемовое железо, которое усваивается в объеме не более 20%. Учитывая, что в целом организм человека может усвоить только 10–15% железа, поступающего с пищей, то процент усвоения железа из граната невысок. Для обогащения крови полезным элементом в восточных кухнях принято добавлять зерна гранта или гранатовые соусы к мясу. Например, в Иране гранат сочетают с субпродуктами или красным мясом – эти животные продукты сами по себе богаты гемовым железом, которое усваивается гораздо лучше, чем то, что содержится в растительных продуктах. Плюс ко всему повышают всасываемость этого микроэлемента витамин С и органические кислоты, которые содержатся в гранате.

Что же касается гранатового сока, то он «показан» при сердечно-сосудистых заболеваниях из-за высокого содержания витамина К и магния. 150 граммов зерен граната в день в лечебных целях вполне достаточно. Если речь идет о соке, то его суточная норма 100–150 мл. Однако нужно знать, как его употреблять. Из-за содержания большого количества фруктовых кислот в гранатовом соке, которые раздражают стенки желудка, его лучше пить в разбавленном виде. Берут соотношение: одна часть сока к трем частям воды. Детям гранатовый сок нужно давать разбавленным кипяченой водой сока (1:1), начиная с года.

Учитывать нужно и то, что содержащиеся в гранте органические кислоты не очень хорошо влияют на эмаль зубов. Поэтому, насладившись фрэшем из граната, нужно сразу почистить зубы. Если же вы их отбелили, лучше вообще воздержаться от напитка.