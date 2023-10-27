В Роскачестве назвали три лучшие марки сервелата

Эксперты Роскачества провели независимое исследование, чтобы облегчить выбор для потребителей. Они изучили колбасную продукцию, представленную на отечественном рынке, выбрав только лучших представителей. «Победители» не содержат опасных добавок и примесей, а качество находится на высоком уровне.

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Так, первым представителем лучших колбас оказался сервелат марки «Ближние горки». Эксперты выяснили, что продукт сделан из натурального сырья, а в производстве использовано настоящее мясо. Бренд получил оценку, близкую к идеалу.

На втором месте в списке оказалась марка «Клинский». Сервелат назвали безопасным и произведенным из натуральных ингредиентов. Продукт соответствует всем стандартам и не содержит красителей, консервантов или стабилизаторов вкуса и канцерогенов.