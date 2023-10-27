Завкафедрой физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Госуниверситета просвещения Ирина Пронина в интервью News.ru объяснила, как отличить натуральную красную икру от поддельной.

Эксперт подчеркнула: имитированный продукт, как правило, изготавливается из желатина, рыбьего жира и красителей – тех ингредиентов, которые легко распознать.

Чтобы проверить, настоящая ли перед вами икра, достаточно промокнуть икринку салфеткой или растереть ее в руках. Настоящая икринка оставит маслянистый след.

Кроме того, подлинную икру отличает запах свежей рыбы, а искусственная, в свою очередь, пахнет рыбьим жиром.

Другой способ проверить икру – опустить ее в кипяток. Натуральный продукт под действием температуры белеет и твердеет, а подделка растворяется.