В Роскачестве выбрали лучшие марки сервелата

Специалисты Роскачества провели независимое исследование и выбрали три лучших марки сервелата. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Эксперты изучили колбасную продукцию, представленную в России, и выбрали колбасы, которые не содержат опасных добавок и примесей.

Первое место Роскачество присудило сервелату марки "Ближние горки". Данный продукт изготавливается из натурального сырья, а в производстве используется настоящее мясо.

Второе место заняла марка "Клинский", а третью "Ремит".