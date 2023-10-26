В Роскачестве выбрали лучшие марки сервелата
Специалисты Роскачества провели независимое исследование и выбрали три лучших марки сервелата. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Эксперты изучили колбасную продукцию, представленную в России, и выбрали колбасы, которые не содержат опасных добавок и примесей.
Первое место Роскачество присудило сервелату марки "Ближние горки". Данный продукт изготавливается из натурального сырья, а в производстве используется настоящее мясо.
Второе место заняла марка "Клинский", а третью "Ремит".
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что эксперты Роскачества нашли кишечную палочку в фарше.
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