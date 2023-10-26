Названы лучшие продукты для усиления либидо

Диетологи Клэр Торнтон-Вуд и Эйслинг Пиготт назвали продукты, которые стоит включить в диету, чтобы усилить сексуальное влечение. Их слова приводит The Telegraph.

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Торнтон-Вуд назвала лучшими продуктами для либидо лосось, тунец, авокадо, оливковое масло и семена. По ее словам, в этих продуктах содержатся мононасыщенные и полинасыщенные жиры, такие как омега-3, которые помогают повысить уровень полового гормона тестостерона.

«Адекватное потребление омега-3 связано со здоровьем сердечно-сосудистой системы и хорошим кровотоком, необходимым для сексуального возбуждения», — сказала диетолог.

Ее коллега Пиготт посоветовала для усиления женского либидо есть яблоки. По ее словам, точно неизвестно, почему фрукты благотворно действуют на женскую половую систему, вероятно, это происходит благодаря содержащимся в них полифенолам и антиоксидантам.

«Одно исследование с участием 731 женщины показало, что если каждый день съедать яблоко в течение полугода, то улучшатся показатели сексуальных функций, включая возбуждение и удовлетворение», — рассказала Пиготт.

Диетолог отметила, что пользу для женской сексуальности приносят не только яблоки. Она добавила, что улучшить сексуальную жизнь можно, добавив в рацион больше любых овощей, фруктов и бобовых.