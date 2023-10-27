Нутрициолог назвала увеличивающие риск атеросклероза продукты

Нутрициолог Ширкова назвала увеличивающие риск атеросклероза продукты
Нутрициолог, консультант по питанию Татьяна Ширкова перечислила продукты, употребление которых увеличивает риск развития атеросклероза.
Ширкова отметила, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает при чрезмерном употреблении насыщенных жиров, так как они увеличивают уровень холестерина в крови, вследствие чего возникают отложения жира на стенках артерий, что приводит к тромбам, влекущим за собой инфаркты и инсульты.
Для профилактики атеросклероза эксперт порекомендовала избегать слишком большого количества пищи с насыщенными жирами и сахаром, например, фастфуда, сладкой газировки, жирного мяса, сливочного масла и молочных продуктов.
Помимо этого, Ширкова посоветовала увеличить количество фруктов в рационе, ее рекомендации передает "Газета.ru".