Нутрициолог назвала увеличивающие риск атеросклероза продукты

Ширкова отметила, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает при чрезмерном употреблении насыщенных жиров, так как они увеличивают уровень холестерина в крови, вследствие чего возникают отложения жира на стенках артерий, что приводит к тромбам, влекущим за собой инфаркты и инсульты.